Lavoro. Catalfo, allo studio altre 18 settimane di cig generale e blocco licenziamenti

AgenPress – Il Governo lavora al rifinanziamento “generale complessivo” della cassa integrazione con altre 18 settimane.

Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo in una intervista a Inblu Radio affermando che la misura dovrebbe essere inserita nel decreto Ristoro che sarà pronto nelle prossime ore o nelle prossime misure della legge di bilancio. Ci saranno inoltre nel decreto Ristoro indennizzi per gli stagionali e per i lavoratori dello spettacolo oltre al rifinanziamento del Rem per una mensilità.

Catalfo ha detto che si sta riflettendo su una possibile proroga del blocco dei licenziamenti vista l’emergenza che continua per la pandemia.

“E’ una riflessione che stiamo facendo perché c’è un aumento del contagio e quindi alcune attività non stanno riaprendo. Stiamo agendo sia tutelando i lavoratori sia tutelando le imprese con vari interventi”.