Torino scontri. Questore, pagina nera che non è ascrivibile a malumore sociale

AgenPress – Gli scontri di ieri sera rappresentano una “pagina nera per la storia di Torino”. Lo afferma il questore Giuseppe De Matteis nel corso di una video conferenza sugli scontri di ieri sera. “Una pagina nera che non è ascrivibile a malumore sociale o s un malcontento particolare, ma addebitabile unicamente alla regia di soggetti dediti alla delinquenza”.

“Il malumore sociale esiste, ma non c’entra nulla con quanto successo ieri sera. Tra le persone arrestate, come tra quelle che stiamo identificando in queste ore – spiega – non c’è nessuna brava persona. Rimane la preoccupazione per la mobilitazione della piazza, ma ieri non è un parametro attendibile”.