Inps: 33,6% pensionati con meno di 1.000 euro al mese

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi, oltre un terzo dei pensionati Inps, il 33,6%, percepisce redditi da pensione inferiori a 1.000 euro al mese.

Una vergogna! Dati non degni di un Paese civile, specie se si considera che costano solo il 12,6% della spesa pensionistica mentre i pensionati d’oro, con redditi superiori a 3.000 euro al mese, pur essendo solo l’8%, costano la bellezza di 66,7 miliardi, il 22,7% della spesa complessiva, ossia quasi il doppio delle pensioni da fame, l’80% in più. Che dire poi di chi prende meno di 500 euro, quando per l’Istat la soglia di povertà per un single è pari a 656,97 euro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ecco perché la sentenza della Consulta di settima scorsa, secondo la quale è illegittimo il contributo di solidarietà oltre il triennio, è un pugno in faccia alla povera gente. Ora il Governo deve porre subito rimedio, sostituendo il contributo di solidarietà con un innalzamento temporaneo almeno dell’ultima aliquota Irpef, quella del 43% per chi dichiara oltre 75 mila euro” conclude Dona.