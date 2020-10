Truffa Lottomatica, Bond (FI): ristorare i giocatori con i 27 Mln sequestrati o aumentare fondo ludopatia

AgenPress. “Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 27 milioni di euro derivanti dall’incasso, avvenuto tra il 2015 e il 2019, di 4 biglietti vincenti della lotteria. Si tratta di un’indagine che coinvolge alti funzionari di Lottomatica.

Questi, conoscendo bene il sistema, sarebbero riusciti a tracciare i biglietti vincenti e a farli acquistare da alcuni prestanome. Credo sia corretto che i soldi recuperati dal sequestro vengano distribuiti tra i giocatori, abituali e non, al fine di evitare la netta riduzione del montepremi.

L’alternativa potrebbe essere l’aumento del Fondo per le vittime della Ludopatia: l’obiettivo è quello di non disperdere questa somma e cercare di farla rientrare in modo virtuoso nell’economia reale. Inoltre, presenterò in settimana un’interrogazione per fare luce e chiarezza sul sistema di vigilanza e per capire come è stato possibile bypassare un sistema di sicurezza che dovrebbe sorvegliare ingenti somme di denaro”.

Così in una nota il deputato bellunese di Forza Italia Dario Bond.