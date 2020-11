Lockdown, Ministro Salute Speranza: “Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore”

AgenPress. “La curva epidemiologica è ancora molto alta. Mi preoccupa il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà”.

“Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore. La situazione dell’Italia è ancora difficilissima. C’è troppa gente in giro e negli ospedali c’è troppo affollamento. Non sono il problema fondamentale di questi giorni. Per qualche settimana saranno ancora abbastanza gestibili”.

E’ quanto dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza.