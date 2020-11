Proietti. Gaudo (Presidente III Municipio-Roma) “una targa a Piazza Euganei”

AgenPress – “Il ruolo dell’attore, di un bravo attore, impone di educare all’empatia. In questo Gigi Proietti è stato un maestro, un maestro dalla postura gentile e accorta che traeva forza dall’osservazione dell’altro trovando spesso proprio nella periferia la propria personalissima voce. E il Tufello, in questo, è stato un posto chiave per la sua formazione come più volte lo stesso Proietti ha tenuto a precisare: ‘Crocevia di persone dove ogni parola si romanizzava, dai testi delle canzoni ai termini stranieri, offrendo a tutti una possibilità di convivenza’. Per questo, a piazza Euganei, la piazza principale del Tufello, lì dove il grande attore ha vissuto e ha imparato questo dialetto di commistioni, metteremo presto una targa in suo ricordo. E’ una decisione già presa che sarà formalizzata nella giunta prevista per questa settimana. Un piccolo ma necessario tributo per un artista multiforme, un saltimbanco dell’anima di cui già sentiamo forte la mancanza”. Queste le parole di Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in una nota.