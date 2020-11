L’Europa pensa al “benessere” degli animali prima di essere macellati

AgenPress – L’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) ha pubblicato una valutazione del benessere dei bovini al momento della macellazione basata sui più attuali studi e ricerche scientifiche. Il recente parere scientifico fa parte di una serie di aggiornamenti in materia di tutela del benessere degli animali al macello richiesti dalla Commissione europea e fa seguito a valutazioni già pubblicate su pollame, conigli e suini.

In totale sono stati individuati 40 pericoli che potrebbero verificarsi durante la macellazione. La maggior parte di essi – 39 su 40 – sono conseguenza di una preparazione inadeguata del personale addetto o di stanchezza. Il parere propone misure per prevenire e correggere tali pericoli.

Migliore formazione e condizioni di lavoro del personale dei mattatoi, con misure come la rotazione, potrebbero evitare sofferenze inutili ai bovini al macello. Dallo stress da sete al rumore, fino alle pratiche di stordimento, dei 40 rischi per il benessere dei bovini identificati dal parere Efsa, 39 sono collegati a mancanza di formazione e stanchezza del personale. Il documento servirà all’Ue per aggiornare le norme sul benessere degli animali macellati per la produzione di alimenti e per il controllo delle malattie.