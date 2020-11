GFVip: Alleanza per Israele, “Espulsione immediata Brosio per parole su Auschwitz”

AgenPress. “Senza nemmeno commentare la gravità della frase di Paolo Brosio pronunciata nella casa del Grande Fratello in queste ore e ripresa sui social, in cui il personaggio televisivo, fa riferimento al gas utilizzato dai tedeschi ad Auschwitz in una battuta, ridendo, chiediamo ad Endemol e Mediaset l’immediata espulsione di Brosio dal programma tv.

Vista l’importanza del programma tv, visto da milioni di persone e la vicinanza storica di Mediaset alle iniziative per la Memoria delle vittime della Shoah ed a Israele, questo gesto non può che essere necessario per rendere onore a coloro che hanno perso la vita per la ferocia nazista che ha raggiunto il suo apice ad Auschwitz, nonché per condannare fermamente l’accaduto” -.

Così Alessandro Bertoldi, Presidente di Alleanza per Israele.