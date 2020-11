Cina. Shangai, sollevata da terra una scuola e spostata in un altro luogo

AgenPress – Una scuola elementare di 85 anni è stata sollevata da terra – nella sua interezza – e trasferita utilizzando una nuova tecnologia denominata “macchina da passeggio”.

Nell’ultimo sforzo della città per preservare le strutture storiche, gli ingegneri hanno attaccato quasi 200 supporti mobili sotto l’edificio di cinque piani, secondo Lan Wuji, supervisore tecnico capo del progetto.

I supporti agiscono come gambe robotiche. Sono divisi in due gruppi che si alzano e si abbassano alternativamente, imitando il passo umano. I sensori collegati aiutano a controllare come l’edificio avanza, ha affermato Lan, la cui azienda Shanghai Evolution Shift ha sviluppato la nuova tecnologia nel 2018.

“È come dare le stampelle all’edificio in modo che possa alzarsi e poi camminare”, ha detto.

Una ripresa in timelapse della compagnia mostra la scuola che procede laboriosamente, un piccolo passo alla volta.

Secondo una dichiarazione del governo distrettuale di Huangpu, la scuola elementare di Lagena è stata costruita nel 1935 dal consiglio municipale dell’ex concessione francese di Shanghai. È stato spostato per fare spazio a un nuovo complesso commerciale e direzionale, che sarà completato entro il 2023. I lavoratori hanno dovuto prima scavare intorno all’edificio per installare i 198 supporti mobili negli spazi sottostanti, ha spiegato Lan. Dopo che i pilastri dell’edificio sono stati troncati, le “gambe” robotiche sono state estese verso l’alto, sollevando l’edificio prima di avanzare. Nel corso di 18 giorni, l’edificio è stato ruotato di 21 gradi e spostato di 62 metri (203 piedi) nella sua nuova posizione. Il trasferimento è stato completato il 15 ottobre, con il vecchio edificio scolastico destinato a diventare un centro per la protezione del patrimonio e l’educazione culturale. Il progetto segna la prima volta che questo metodo della “macchina da passeggio” è stato utilizzato a Shanghai per trasferire un edificio storico, afferma la dichiarazione del governo.