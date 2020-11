Covid, Baldassarre (Lega), italiani chiusi in casa ma per Governo priorità sono convegni Lgbt

AgenPress. “Conte approfitta della pandemia per blindarsi al potere, colpire gli italiani non garantiti, e addirittura pensare a una sorta di ‘Ministero della cultura del pensiero unico’, per rieducare i giornalisti non allineati alla dittatura del pensiero unico LGBTQIA+.

Corsi finanziati con soldi pubblici. E chi sbaglia informazione paga. Sperperati quasi 78 mila euro, secondo il quotidiano Il Tempo e altri organi di informazione, con 2 contratti che sarebbero firmati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.

Come se non bastasse, altri 9.000 euro per convegni al ‘Divergenti Festival Internazionale di Cinema Trans’: ‘Transessualismo nei processi migratori’ e ‘Archivi di storia trans’.

Mentre il Paese sprofonda in una crisi economica e sanitaria dilagante con ospedali al collasso, famiglie che a stento arrivano a fine mese, commercianti praticamente in bancarotta, il Governo pensa a convegni Lgbt. Siamo allibiti: sono queste le priorità per Conte e i suoi ministri?”.

Sono le parole di Simona Baldassarre, Eurodeputato della Lega.