Dl Ristori bis, Mancini (Fesica Confsal): “Nessuna indennità per migliaia di lavoratori”

AgenPress. “La nuova indennità di mille euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo non verranno riconosciuti se si è titolari di Naspi.

Evidenziamo le storture di alcune norme recepite dal Ristori bis come nel caso di questi lavoratori che hanno inoltrato la domanda di disoccupazione ma sono esclusi dalla misura, che tra l’altro sarebbe stata quasi sicuramente maggiore dell’importo Naspi che percepiranno.

Lo dice il Vice segretario generale della Fesica Confsal Alfredo Mancini che continua: “Una buona misura, anche se non sufficiente ma più equa, sarebbe quella di riconoscere ai titolari di disoccupazione, come mensilità di proroga Naspi, non l’importo dell’ultima mensilità percepita ma la prima, che corrisponde ad un importo più alto”.