Immigrati, Meloni: “Da domani qualsiasi persona che entri in Italia dichiari di essere omosessuale non potrà essere rimpatriato”

AgenPress. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera è stato approvato un emendamento del Pd per modificare i decreti sicurezza e impedire, di fatto, l’espulsione e il respingimento di un immigrato verso uno Stato nel quale si può essere oggetto di persecuzione per motivi di “orientamento sessuale e identità di genere”.

In altre parole: da domani sarà sufficiente che qualsiasi persona che entri in Italia dichiari di essere omosessuale (circostanza non verificabile), di temere per la sua incolumità e l’Italia non potrà rimpatriarlo. Sapete quante persone può riguardare questa norma? Banalmente, tutte.

Questo significa abolire ogni limite all’ingresso indiscriminato e mi chiedo perché la sinistra, invece di continuare a nascondersi, non dichiari apertamente il suo obiettivo presentando un emendamento più chiaro: “I confini italiani sono aboliti”. FdI continuerà a battersi in Parlamento e nelle piazze contro la furia immigrazionista e ideologica della sinistra.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.