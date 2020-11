Giacomo Portas (Moderati): Morra prima di parlare dovrebbe pensare

AgenPress. “Morra fà parte di quelle persone elette nel Movimento che non pensa prima di parlare. Quando si tratta di esponenti di altri partiti sono in prima linea e non ci pensano 2 volte a chiedere le dimissioni, quando invece si tratta di uno di loro tacciono.

È vergognoso che non abbiano minimamente sentito il bisogno di scusarsi e di conseguenza di dimettersi. Non capisco come il Pd -al quale riconosco le capacità-come facciano a governare con questi incapaci.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).