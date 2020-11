Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Collaborazione, ma rispetto sfera religiosa”

AgenPress. “In un momento di grave emergenza sanitaria ed economica nel quale si creano disorientamento e confusione con parole inutili, è bene lavorare in concordia e senso di responsabilità tra le forze politiche, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo.

Dal canto suo il governo e il premier Conte evitino di entrare in temi, come quello religioso che non gli appartengono, ma sono di competenza dei pastori. Il Presidente del Consiglio si concentri sulle proprie attribuzioni e non spieghi il senso del Natale agli italiani, partendo dal principio costituzionale della separazione delle competenze tra Stato e autorità ecclesiastica di cui all’ art 7 della Carta.

Dunque, piena collaborazione per il bene comune, ma rispetto della sfera e libertà religiosa”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.