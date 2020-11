Scuola, Giacomo Portas (Moderati): Dad critica, in troppi non hanno i mezzi necessari, si riapra quanto prima

AgenPress. “Nel resto d’Europa, le scuole non sono state chiuse, e a detta dei numeri non è stata una mossa sbagliata, per esempio in Francia hanno la metà dei nostri contagiati pur avendo le scuole aperte, anche gli esperti consigliano di riaprire le scuole, la didattica a distanza purtroppo non funziona come dovrebbe, perchè molti tra ragazzi ed anche docenti non hanno i mezzi necessari per poter svolgere le attività da casa, così facendo rischiamo che alcuni dei nostri ragazzi rimangano indietro con il programma, e non possiamo permetterlo.

Serve la didattica in presenza, auspico quanto prima ci sia una graduale riapertura, per il bene dei ragazzi e del futuro del nostro Paese.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).