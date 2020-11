AgenPress. “Le prossime festività natalizie costituiscono l’occasione di una ripresa economica, in particolare per il piccolo commercio. Al Governo chiediamo di inserire nel prossimo Dpcm la possibilità di prolungare l’apertura dei negozi fino alle ore 22. E’ necessario dare la possibilità agli italiani di svolgere gli acquisti in serenità senza assembramenti”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.