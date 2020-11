I volontari di AVO in aiuto alle persone con SLA

Laureano (AVO Firenze): “Lavorare in sinergia per superare le emergenze”. Gonella (AISLA Firenze): “Dobbiamo far sì che le persone con SLA e i loro familiari non si sentano soli”

AgenPress. Il Terzo Settore davanti all’emergenza: adattamento, resilienza e nuove sinergie affinché nessuno rimanga indietro, a maggior ragione chi già era marginale. AVO e AISLA Firenze collaborano per dare sostegno alle persone con SLA. Si attiva oggi un nuovo servizio di compagnia telefonica o video: i volontari di AVO telefoneranno almeno una volta la settimana ad alcuni assistiti di AISLA Firenze ammalati o loro familiari che ne hanno fatto richiesta e che sono ancora in grado di comunicare. Un’occasione di raccontarsi e di raccontare le loro giornate, le loro difficoltà ma anche loro passioni e interessi, di condividere anche momenti felici. Il servizio impiega dieci volontari formati all’ascolto etico.

“Questo è il futuro del volontariato: lavorare insieme per l’assistenza delle persone in difficoltà” scandisce Maria Grazia Laureano, Presidente di AVO Firenze. “Questa accordo rientra in un più ampio ripensamento delle attività della sezione. Fin dai primi mesi di emergenza, infatti, AVO Firenze ha riconvertito le sue attività: i volontari che prima svolgevano servizio negli ospedali e nelle RSA sono stati destinati ad attività di sostegno prima a domicilio e successivamente via telefono” spiega.

“Uno dei motivi di sofferenza delle persone ammalate di SLA ma anche dei familiari che li assistono è la solitudine in cui vivono la malattia e in particolar modo durante quest’anno così difficile e drammatico” aggiunge Barbara Gonella, Presidente di AISLA Firenze. “Ecco perché quando la presidente di AVO Firenze mi ha offerto la disponibilità di alcuni volontari formati per attivare un servizio di compagnia telefonica e in video ho accettato con gioia e abbiamo iniziato subito a lavorare per realizzarlo in tempi brevi. I nostri associati che hanno richiesto di far parte di questo nuovo progetto sono felici di poter avere una persona con cui trascorrere un po’ di tempo chiacchierando come si fa con un amico disponibile ad ascoltare e a interagire in modo competente ma sereno e positivo. Grazie a tutti i Volontari AVO che hanno dato la loro disponibilità e che ho conosciuto on-line nei giorni scorsi e all’amica Maria Grazia Laureano”.

Quella con AISLA Firenze non è la sola iniziativa promossa da AVO che, per far fronte alle nuove inquietudini generate dalla crisi, ha attivato due gruppi di aiuto, coordinati da due psicoterapeuti, nei quali confrontarsi insieme sulle proprie paure. C’è poi anche un servizio in collaborazione con la ASL in supporto alle persone colpite da Coronavirus che, come i malati gravi e oncologici, hanno bisogno di quel sostegno emotivo che solo una voce amica può offrire.