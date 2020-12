Lotteria degli scontrini, da oggi possibile chiedere il ‘codice lotteria’

AgenPress. E’ prossima la partenza sperimentale del sistema cashback (1) che premia l’utilizzo della moneta elettronica, ma in dirittura di arrivo c’è anche un’altra iniziativa volta a promuovere l’uso di carte di pagamento al posto del contante.

Da oggi 1 dicembre 2020 è possibile richiedere, sul sito dedicato www.lotteriadegliscontrini.gov.it , il “codice lotteria” abbinato al proprio codice fiscale che permetterà di partecipare alla cosiddetta “lotteria degli scontrini” o “lotteria del consumatore”, in partenza nel 2021 dopo ripetuti rinvii dalla sua nascita sancita dalla Legge di Stabilità 2017 (2).

Si tratta di una lotteria di Stato che permetterà di vincere premi. I “biglietti” di questa lotteria sono virtuali, generati dagli acquisti di importo minimo di 1 euro effettuati dai consumatori ed esibendo al negoziante il suddetto “codice lotteria”. Ogni acquisto genererà dei biglietti del valore di un euro ciascuno (con un arrotondamento in eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi) per un massimo di 1.000. Attraverso il registratore telematico del negozio i biglietti saranno trasmessi all’Agenzia delle entrate e sul portale dedicato sarà possibile visualizzarli per poi controllare le estrazioni che avverranno a cadenza settimanale, mensile e annuale. In prima fase parteciperanno alla lotteria solo gli acquisti effettuati con moneta elettronica presso gli esercenti, con esclusione di quelli online.

Il sito dedicato per chiedere il codice, avere informazioni e consultare il contatore dei giorni che mancano all’avvio della lotteria è www.lotteriadegliscontrini.gov.it

(1) https://www.aduc.it/articolo/rimborsi+chi+paga+carte+cashback+parte_32067.php

(2) Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi da 540 a 544, ultimo rinvio del Decreto rilancio 2020 art.141

Rita Sabelli, responsabile Aduc Aggiornamento Normativo