Sidoli (APE), approvato regolamento Botticelle, da Raggi contentino che non tutela i cavalli

AgenPress. “L’Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo regolamento sulle botticelle con 32 voti favorevoli ed uno contrario. Non hanno partecipazione alla votazione Lega e Fratelli d’Italia.

Dopo quattro anni e mezzo, in cui non si è fatto nulla per il benessere animale, arriva lo spostamento della trazione animale all’interno dei parchi e delle ville storiche che gli equini raggiungeranno trainando pesanti carrozze in mezzo al traffico della città. Per tornare ogni sera nelle stalle di Campo Boario.

Non si può parlare di una vittoria a beneficio dei cavalli”, lo afferma in una Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare (Ape). “Il sindaco Raggi nel 2016 – spiega – aveva promesso l’abolizione di questo servizio davanti a tutte le principali associazioni animaliste e oggi arriva un contentino di fine consiliatura che evidenzia il mancato rispetto del programma a tutela del benessere degli animali.

Ci saremmo attesi un percorso risolutivo a garanzia degli equidi. L’attuale delibera non porterà alcun ‘lustro alle nostre ville’, come ha sostenuto il M5s. Permettere lo sfruttamento degli animali nelle aree verdi, senza garantire una vita dignitosa e sostenibile, rimane una pratica retrograda che non possiamo accettare”. “Questo provvedimento riparatorio e senza tempi certi è un regalo alle categorie dei vetturini che impugneranno il testo per non conformità alla Legge nazionale n. 21/92.

La tradizione delle botticelle si poteva coniugare con il rispetto della biodiversità rilanciando le biovetture. Una soluzione che avrebbe salvaguardato l’attività lavorativa degli operatori senza recare violenza a degli essere senzienti. Purtroppo questo percorso è stato abbandonato da giugno 2017”, conclude Sidoli.