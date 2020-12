Coronavirus. Brusaferro, età media decessi 81 anni. Attenzione durante le festività

AgenPress – “I deceduti hanno età media di 81 anni. Le terapie intensive ospitano soprattutto persone oltre 70 anni e prevale la popolazione maschile. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.

“Il 90% delle persone che decedono ha più patologie, mentre l’età media di chi contrae l’infezione è 48-50 anni e questo è un dato positivo, con più colpiti nelle fasce tra 15 e 50 anni e tra 51 e 70 anni. Asintiomatici e paucisintomatici coprono il 70% della casistica e è costante la parte di patologia severa” .

“Per l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica la curva comincia a flettersi. Tuttavia ancora siamo sopra la soglia di emergenza anche se la curva si è appiattita, quindi c’è la necessità di dilazionare gli interventi programmati”, ha detto ancora.

Le festività saranno un periodo unico rispetto al passato ma dobbiamo fare in modo che gli sforzi non vengano dissipati. Dobbiamo evitare assembramenti, il che non vuol dire non incontrare i propri cari, ma bisogna fare attenzione soprattutto se i nostri cari sono persone anziane.