Joe Biden: “A tutti gli americani chiederò di indossare la mascherina per almeno 100 giorni”

AgenPress. Il neo- presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un’intervista rilasciata alla Cnn ha dichiarato:

“Il 20 gennaio, giorno del mio insediamento alla Casa Bianca, chiederò a tutti gli americani di indossare la mascherina per almeno 100 giorni. Non per sempre, solo cento giorni, e sono convinto che vedremo una significativa riduzione di contagi“.

Il neo presidente Biden – ha aggiunto – che si vaccinerà in pubblico appena il direttore dell’Istituto per le malattie infettive Anthony Fauci affermerà che il vaccino è sicuro.