Meloni: “Ho dato mandato per procedere legalmente contro le diffamanti e vergognose parole di Roberto Saviano”

AgenPress. Sono veramente stufa di assistere a questo disgustoso sciacallaggio da parte di Saviano.

Ma per voi è normale che a questo odiatore seriale sia consentito diffamare (come al solito in un monologo senza alcun contraddittorio) chi non è in studio?

È normale che un conduttore non spenda mezza parola per prendere le distanze da simili e inaccettabili esternazioni?

Non sono disposta a tollerare oltre: ho già dato mandato per procedere legalmente contro le diffamanti e vergognose parole di Roberto Saviano. Ora basta.

E’ quanto dichiara, in una nota, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.