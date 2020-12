Sen. Fiammetta Modena (FI): “Chi c’è dietro le teorie criminalizzanti di Agostino Miozzo?”

AgenPress. “Verrebbe da chiedersi “Miozzo chi? e invece si tratta di uno degli infettivologi più noti del momento con responsabilità di altissimo valore professionale – a parlare è la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia, membro della commissione giustizia di Palazzo Madama -.

Prof.Miozzo ma come le viene in mente di proporre l’ipotesi di un procedimento penale per chi omette o compila male una autodichiarazione?

Ma lei ha mai fatto un giro nei paesi della provincia italiana? Si è mai chiesto che Natale sarà per gli italiani? E soprattutto crede davvero di poter risolvere il problema della diffusione del virus mandando la povera gente in tribunale? Un reato penale!

Ma da dove nasce questa sua dichiarazione così incauta e non degna di uno studioso del suo carisma – conclude Fiammetta Modena – spero non le sia stata suggerita dal sistema per cui lavora, un sistema di potere che ha predisposto oltre 70 mila agenti di polizia, droni compresi, a vegliare sul nostro Natale.