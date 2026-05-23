Maldive. Sono rientrate in Italia le salme dei sub italiani

AgenPress. Sono rientrate in Italia le salme dei quattro sub italiani morti durante la tragica immersione in grotta alle Maldive. Il volo della Turkish Airlines proveniente da Istanbul è atterrato oggi alle 13.10 all’aeroporto di Malpensa, riportando nel nostro Paese i corpi di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del giovane biologo marino Federico Gualtieri.

Le salme saranno trasferite all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, struttura di riferimento per lo scalo lombardo, dove da lunedì inizieranno gli esami autoptici disposti dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

L’incarico verrà conferito dal pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra al medico legale Luca Tajana, insieme alla tossicologa Cristiana Stramesi e allo specialista di medicina subacquea Luciano Ditri. La prima autopsia sarà effettuata sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca quarantaquattrenne già rimpatriato nei giorni scorsi.

La tragedia si è consumata nella grotta sommersa di Dhekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu, durante un’immersione tecnica rivelatasi fatale. Secondo le prime ricostruzioni dei sub speleologi impegnati nel recupero, il gruppo potrebbe aver perso l’orientamento all’interno della cavità, finendo in un tratto cieco e restando senza aria nelle bombole.

Le autorità italiane e maldiviane stanno ora lavorando per chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto durante l’escursione subacquea.