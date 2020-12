Il Governo riflette su blocco spostamenti tra Comuni a Natale

AgenPress. Il Governo riflette sulla possibilità di rivedere l’ultimo decreto legge anti-Covid che prevede il blocco degli spostamenti tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio. Provvedimento che pesa soprattutto nella socialità dei piccoli centri e nell’incontro dei familiari anziani.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrebbe per ora aperto una riflessione all’interno della maggioranza, ma non solo. Si discute pertanto sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra Comuni a Natale, e comunque se non sarà modificato il decreto legge si pensa anche ad un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustifichino gli spostamenti.

Il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, aveva già proposto “di derogare per chi va dal papa’ o dal nonno, per non lasciarlo solo. Casi estremi, tutto qua”, e aggiunge: “Lo abbiamo chiesto in termini di buonsenso”.