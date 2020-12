Cina. Arrestata cronista agenzia Bloomberg News. “Mette a rischio la sicurezza nazionale”

AgenPress – La Cina ha arrestato un dipendente di Bloomberg News perché sospettato di mettere in pericolo la sicurezza nazionale, ha detto venerdì l’agenzia di stampa statunitense.

Haze Fan, cittadina cinese, è stata portata via da casa sua da funzionari della sicurezza in borghese lunedì, ha detto Bloomberg, poco dopo essere stata in contatto con uno dei suoi redattori.

Il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che “recentemente sono state adottate misure obbligatorie dall’Ufficio per la sicurezza nazionale di Pechino contro un cittadino cinese soprannominato Fan perché sospettato di essere coinvolto in attività criminali che mettono a rischio la sicurezza nazionale della Cina”, usando un termine che può includere l’arresto o la detenzione tra l’altro le misure.

Il ministero ha detto che il caso era “attualmente in fase di indagine e procedimento giudiziario secondo la legge” quando gli è stato chiesto della situazione di Fan.

Fan, che è entrata a far parte di Bloomberg nel 2017, è stata accreditata come collaboratrice di numerose storie di affari.

“Siamo molto preoccupati per lei e abbiamo parlato attivamente con le autorità cinesi per capire meglio la situazione. Stiamo continuando a fare tutto il possibile per sostenerla mentre cerchiamo ulteriori informazioni “, ha detto un portavoce di Bloomberg.

Fan, cittadina cinese, ha iniziato a lavorare per Bloomberg nel 2017 e in precedenza ha lavorato per CNBC, CBS News, Al Jazeera e Thomson Reuters. I cittadini cinesi possono lavorare solo come assistenti giornalistici per agenzie di stampa straniere in Cina e non sono autorizzati a fare reportage indipendenti.

La sua detenzione arriva mesi dopo che la Cina ha arrestato un giornalista australiano di origine cinese di alto profilo che citava sospetti simili.

Cheng Lei, conduttrice televisiva presso l’outlet statale cinese CGTN, non è stata vista in pubblico da quando è stata trattenuta, con altri due giornalisti australiani – Bill Birtles e Michael Smith – in fuga dalla Cina poco dopo la sua detenzione dopo essere stati interrogati su Cheng.

“La cittadina cinese, la signora Fan, è stata arrestata dall’Ufficio per la sicurezza nazionale di Pechino secondo la relativa legge cinese perché sospettata di essere coinvolta in attività criminali che mettono a rischio la sicurezza nazionale. Il caso è attualmente sotto inchiesta. I diritti legittimi della signora Fan sono stati pienamente garantiti e lei la famiglia è stata informata “, hanno detto le autorità di Pechino.