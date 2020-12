Milano: Librandi, mondo lavoro e impresa sostenga ricandidatura Sala per il dopo-Covid

AgenPress. Accompagneremo la ricandidatura di Beppe Sala a sindaco di Milano con una lista “civico-politica” che abbia come obiettivo primario quello di valorizzare il mondo del lavoro e dell’impresa, promuovendo proposte e idee che consentano alla Milano di domani di essere ancora più di oggi il motore della crescita nazionale.

Il prossimo mandato amministrativo sarà quello del “dopo-Covid”, ci sarà da ricostruire e rilanciare il tessuto produttivo e occupazionale della capitale economica d’Italia e portarla verso l’ambizioso appuntamento delle Olimpiadi invernali. Per farlo occorre fare appello al senso di responsabilità di tutti, a partire dalla classe imprenditoriale milanese e lombarda, che deve essere parte di questa sfida.

Non è il momento di chiedere cosa Milano può fare per chi fa impresa e crea lavoro, ma cosa possiamo fare noi per Milano. Per questo abbiamo pensato di chiamare la nostra iniziativa “Lavoriamo per Milano”.