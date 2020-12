Carburanti: Morani, convocato l’11 gennaio il tavolo di settore

In corso di emanazione il decreto per misure a sostegno imprese distribuzione

AgenPress. Dopo l’incontro avvenuto lo scorso venerdì 11 dicembre tra la Sottosegretaria Alessia Morani e le sigle sindacali del settore della distribuzione carburanti sarà convocato per il prossimo 11 gennaio un tavolo di confronto al MiSE con tutte le parti coinvolte, per avviare un percorso di riforma del settore che parta dalla risoluzione De Toma votata dalla commissione attività produttive della Camera dei Deputati.

La Sottosegretaria si è inoltre attivata immediatamente per l’emanazione del Decreto Ministeriale che contiene misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza Covid e che sarà a breve inviato alla Corte Conti per la registrazione.

“Il settore della distribuzione dei carburanti ha subito ingenti cali di fatturato a causa dell’emergenza Covid e le ulteriori misure di ristoro previste in legge di bilancio potranno essere un aiuto concreto per tanti micro e piccoli imprenditori”, ha dichiarato la Sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessia Morani.

“Ritengo inoltre che nel processo di transizione tecnologica verso un’economia verde la riforma del settore rivestirà un ruolo importantissimo anche nel processo di transizione tecnologica verso un’economia verde. Auspico, infine, che il confronto e gli impegni che abbiamo preso come Governo possano indurre ad un ripensamento sullo sciopero già indetto a partire da stasera e in programma fino alle ore 15 del prossimo 16 dicembre”.