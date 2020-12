Scossa di magnitudo 3.9 nel Milanese: è il più forte sisma degli ultimi 500 anni

AgenPress – La scossa è stata avvertita distintamente nel capoluogo lombardo ai piani bassi delle case. Secondo le stime dell’Ingv, l’epicentro si trova a circa un chilometro dalla cittadina di Trezzano sul Naviglio. La città è in provincia di Milano e il terremoto è avvenuto a 8 chilometri di profondità, senza però causare danni particolari, secondo quanto emerge dopo i primi accertamenti dei Vigili del fuoco impegnati a verificare le conseguenze della scossa. Al momento sono segnalati solo alcuni interventi per lo sblocco di porte uscite fuori asse.

È stata la scossa di terremoto più potente degli ultimi 500 anni. Un sisma di magnitudo 3.9 che fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose. A fornire l’informazione sui precedenti storici nell’area del capoluogo lombardo è stata Lucia Luzi, a capo della sezione di Milano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Quella di Milano “è una zona che storicamente non ha mai presentato una grande sismicità – ha spiegato l’esperta – Guardando il catalogo storico dei terremoti, dobbiamo risalire a 500 anni fa per trovare una scossa ‘gemella’ di quella odierna, con epicentro a Milano e magnitudo 3.7. Altri terremoti storici importanti si sono verificati in zone limitrofe, come a Monza nel 1396, con una scossa di magnitudo stimata intorno a 5, e poi una scossa al confine col Piemonte nel 1918, con una magnitudo pari a 4.6″.