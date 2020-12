Variante Covid. Biontech, probabile vaccino funzioni. Si chiamerà “Cominarty”

AgenPress – La mutazione del Covid comparsa in Gan Bretagna “è un po’ diversa” da quelle prese in considerazione finora, “e non sappiamo ancora precisamente se il nostro vaccino possa proteggere anche contro questa. Dal punto di vista scientifico, però, è altamente probabile che il nostro vaccino possa difendere anche contro questa variante”.

Lo ha detto il fondatore di Biontech, Ugur Sahin, in conferenza stampa. “Serviranno adesso due settimane per raccogliere i dati a riguardo”, ha aggiunto annunciando che il vaccino Biontech-Pfizer sarà presente sul mercato col nome commerciale “Cominarty”.

Un adeguamento del vaccino alla nuova variante del virus comparsa in Gran Bretagna ‘”durerebbe sei settimane”. La procedura per ottenere l’autorizzazione richiederebbe però del tempo ulteriore, ha anche chiarito. Sahin ha affermato che dal punto di vista scientifico sia altamente probabile che il vaccino autorizzato ieri dall’Ema e dall’Ue possa avere effetto anche contro la mutazione.