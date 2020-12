Aspi/CDP: Malan (FI), soldi dei risparmiatori ai Benetton per fare nuova IRI

AgenPress. Il senatore Lucio Malan, vice presidente vicario dei Senatori di Forza Italia, ha dichiarato: “Il nuovo passo annunciato oggi per l’acquisizione dell’’88% di Aspi da parte del consorzio guidato da CDP avvicina al compimento della grande manovra statalista del Governo: prendere soldi dei risparmiatori italiani e, anziché destinarli a sostenere gli investimenti delle imprese italiane come sarebbe il compito di CDP, darli ai Benetton per dare vita a una nuova IRI.

Decisamente l’opposto di ciò di cui ha bisogno l’Italia, specialmente in questa grave crisi da pandemia. Anche l’opposto delle sparate punitive fatte dal M5S nei confronti della facoltosa famiglia veneta. Quali garanzie abbiamo sulla proficuità dell’investimento, dato che l’ultimo bilancio di Aspi è decisamente in rosso? Chi guiderà il nuovo carrozzone statale che ne nascerà e con quali capacità? Sarà forse Domenico Arcuri, reduce dai grandi successi con i banchi a rotelle, siringhe e terapie intensive?

Tutte domande fastidiose ma che significano miliardi che in qualche modo saranno pagati dagli italiani. Perché non dare spazio al mercato e cercare investitori privilegiati anziché fare una manovra di finanza statalista? Quali garanzie avremo sulla stessa sicurezza della rete autostradale visto che la gestione statale di Anas ha evidenziato gravi carenze proprio su questo punto di vista, come denunciato dalla stessa Anac?”