Biden, se Trump non firma piano da 900 mld, “conseguenze devastanti”

AgenPress – Joe Biden mette un guardia: ci saranno “conseguenze devastanti” se Donald Trump non firmerà il piano da 900 miliardi di dollari di stimoli all’economia. Il presidente si è opposto al provvedimento approvato in Congresso, chiedendo più fondi diretti agli americani e non è chiaro se opporrà o meno il suo veto.

Sono più di 120 milioni gli americani a rischio se Donald Trump non firmerà, tramutandolo in legge, il provvedimento che stanzia ulteriori 900 miliardi di dollari di stimoli all’economia. Alla mezzanotte di sabato è infatti in scadenza il supplemento ai sussidi alla disoccupazione che rischia ridurre le entrate settimanali di almeno 14 milioni di americani. A questi si aggiungono coloro che rischiano lo sfratto: il provvedimento che il Congresso ha approvato, e che Trump finora non ha firmato, prevede infatti una proroga del blocco degli sfratti, senza la quale milioni rischiano di perdere la loro casa.

Non firmando il provvedimento per nuovi stimoli Trump “abdica alle sue responsabilità” e questo può avere “conseguenze devastanti”, afferma Biden definendo la misura approvata in Congresso “importante. Deve essere firmata e trasformata in legge subito”. In ogni caso ribadisce Biden, i 900 miliardi di dollari di fondi sono solo un “anticipo. Il prossimo anno dovremo fare di più per rilanciare l’economia e contenere il Covid”.

Il presidente ha espresso la propria opposizione al piano approvato dal Congresso e ha chiesto di modificarlo. Una richiesta caduta finora nel vuoto con i repubblicani alla Camera che si sono detti contrari ad aumentare a 2.000 dollari gli aiuti diretti agli americani