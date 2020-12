Natale. Codacons, persi 2 mld consumi, 28% italiani non ha fatto regali

AgenPress – “Il Natale 2020 segna un calo record dei consumi da parte delle famiglie. Il Covid ha rivoluzionato drasticamente le tradizioni degli italiani legate al Natale e ha avuto effetti devastanti sui consumi di dicembre”, con “una contrazione complessiva dei consumi natalizi del -20% rispetto al 2019, con una perdita di circa 2 miliardi di euro. Complessivamente la spesa si è fermata a quota 8 mld, con un esborso a famiglia che passa dai 386 euro del 2019 ai circa 308 euro del 2020″.

Lo afferma il Codacons, che diffonde i numeri definitivi sulle spese degli italiani legate alle ultime festività: ”

A ridursi è stata la spesa per gli addobbi della casa (-15%) e, per la prima volta, i consumi alimentari hanno subito un vero e proprio tonfo del -10%, pari a circa -500 milioni di euro di cibi e bevande sulle tavole tra Natale e Capodanno. Il 28% gli italiani non ha acquistato quest’anno alcun regalo di Natale, il numero più elevato di sempre – evidenzia il Codacons. Tra i doni più acquistati nel 2020 si piazzano in testa i giocattoli, elettrodomestici e prodotti hi-tech.