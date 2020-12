Hong Kong. Attivista pro democrazia condannato a 4 mesi per vilipendio alla bandiera cinese

AgenPress -Tony Chung, 19 anni, già a capo di un’organizzazione pro-democratica ora disciolta, accusato di avere gettato a terra la bandiera nazionale durante tafferugli con la polizia nel maggio del 2019, è stato condannato a quattro mesi di reclusione a Hong Kong per vilipendio della bandiera cinese e raduno illegale.

Il Guardian riferisce che il giovane, Chung è anche in attesa della sentenza in un processo in cui è imputato per secessione, un’accusa per la quale rischia una condanna all’ergastolo in base alla legge sulla sicurezza nazionale varata il 30 giugno scorso. Il giovane è il primo attivista politico di una certa notorietà ad essere processato in base alla nuova normativa. Chung è stato arrestato lo scorso ottobre da agenti in borghese davanti al consolato americano e da allora è in detenzione. Secondo voci non confermate, l’attivista potrebbe essere stato arrestato per impedirgli di chiedere asilo presso le autorità consolari Usa.