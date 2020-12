Automotive, Ficco (Uilm): “Nuovi incentivi auto colgono alcune delle nostre proposte”

AgenPress. “Con la legge di bilancio è stato finalmente approvato l’emendamento alla normativa sugli incentivi auto, che introduce novità positive per il settore e recepisce alcuni suggerimenti che da tempo avevamo avanzato anche al tavolo ministeriale sull’automotive”.

Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto.

“Avevamo a più riprese chiesto – spiega Ficco – di fissare per gli incentivi soglie di emissioni congruenti con quella che è la normativa europea, di incentivare tutti i veicoli poco inquinanti a prescindere dalla motorizzazione usata, quindi non esclusivamente gli elettrici, e di allargare i benefici anche ai veicoli commerciali. Quest’ultima proposta in particolare viene recepita in parte, poiché si ricomprendono i veicoli commerciali leggeri, in cui peraltro l’Italia vanta una grande tradizione come costruttore”.

“Speriamo che al settore automotive – conclude Ficco – possa essere dedicata in futuro la dovuta attenzione, per l’importanza che esso ricopre per l’economia nazionale e per le profonde trasformazioni che sta attraversando. Le altre potenze industriali si stanno, ciascuna a suo modo, preparando ad affrontare le sfide del futuro; chiediamo alle istituzioni italiane di fare lo stesso prima che sia troppo tardi”.