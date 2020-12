AgenPress. In Germania sono oltre 1,68 milioni i casi di contagio da Coronavirus dall’inizio della pandemia con 32.107 morti. Ieri registra un impressionante aumento per la prima volta in 24 ore ci sono stati oltre mille morti.

In particolare si contano 1.129 nuovi morti. La settimana scorsa era stato raggiunto l’ultimo record di 962 morti.