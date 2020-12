Norvegia. Frana travolge area a nord di Oslo: case sepolte, feriti e dispersi

AgenPress – Dieci persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, e 21 persone sono disperse dopo che una frana nel sud della Norvegia ha spazzato via decine di edifici nelle prime ore di mercoledì. La frana ha colpito l’area residenziale di Ask nel comune di Gjerdrum, circa 25 Km a nord della capitale Oslo. Le foto del luogo del disastro mostrava un grande cratere con numerosi edifici distrutti, spazzati via dalla colata di fango. Altri edifici appaiono sospesi sull’orlo del cratere.

Finora circa 700 persone sono state evacuate dalla zona, ha detto la polizia. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto. I primi soccorsi sono arrivati sul luogo del disastro verso le 4 del mattino Le persone sono state soccorse con l’elicottero, alcune sono state portate via in ambulanza, racconta il sindaco Anders Østensen che descrive la situazione come molto drammatica. Gjerdrum ha 6.800 abitanti. Nel quartiere di Ask, dove si è verificata la frana, vivono circa 5000 persone.