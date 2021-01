Zingaretti: “Il 2021 sia l’anno della collaborazione di tutti per il bene comune”

AgenPress. Abbiamo combattuto e dovremo combattere ancora una battaglia dura e difficile, che non è terminata, ma che oggi possiamo portare avanti con un’arma in più: il vaccino. Non è la fine del Covid, è solo l’inizio di un’altra fase della battaglia: un enorme motivo di speranza e il simbolo di una possibile vittoria.

Il pensiero va in primo luogo a chi purtroppo non è più con noi, a chi ha perso una persona cara. Agli italiani, donne e uomini che continuano a lottare, ai commercianti, agli imprenditori che tengono duro, a chi lavora e a chi il lavoro non ce l’ha e non deve essere lasciato solo. Alle ragazze e ai ragazzi, ai quali dovremo restituire questi anni rubati pensando di più al loro futuro.

Un pensiero particolare agli operatori sociali, agli insegnanti, a tutte e tutti gli operatori della sanità, in trincea da un anno, ai volontari, alle forze dell’ordine e dell’esercito che con efficienza tutelano la nostra sicurezza. Un abbraccio ai Sindaci e agli amministratori, anche loro sempre in una trincea dello Stato.

Come non mai, quest’anno abbiamo avuto conferma che per vincere abbiamo bisogno gli uni degli altri.

Il 2021 sia l’anno della collaborazione di tutti per il bene comune, così potrà crescere la fiducia. Resistiamo e combattiamo. Lottiamo insieme per costruire un futuro migliore.

Lo dichiara, in una nota, il segretario del Pd Nicola Zingaretti.