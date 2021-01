Meloni: “Non farei mai il ministro in un governo con forze di sinistra”

AgenPress. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Corriere della Sera” ha dichiarato:

“Non farei mai il ministro in un governo con forze di sinistra, M5S, Pd, Leu, Renzi. Ma non serve fare il ministro per dare una mano all’Italia, lo abbiamo dimostrato votando ad esempio decreti sicurezza o taglio dei parlamentari“.

La Meloni su un possibile governo Draghi ha detto: “Non credo che sia un’ipotesi in campo, ma è inutile fare ipotesi di qualunque tipo se non si sa con quale scenario si ha a che fare. Se ci sarà una proposta, la giudicheremo nel merito“. “Nostra stella polare rimane la volontà degli italiani”.