Calabria, Fabrizio Cicchitto (ReL): Oliverio assolto ma fuori dalla scena politica

AgenPress. “Oliverio è stato assolto ma e’ stato eliminato dalla scena politica calabrese pur essendo un popolare presidente della Regione. Fortuna che Giorgio Napolitano a suo tempo impedì a Renzi di fare Gratteri ministro di Grazia e Giustizia. Comunque in questa come nelle vicende riguardanti ad esempio la presidente Marini in Umbria il comportamento del Pd è stato semplicemente disgustoso.

Il Pd non ha difeso suoi dirigenti di alto livello e di provata onesta’ e li ha abbandonati al loro destino. Il fatto e’ che siccome dai tempi del Pds i post Comunisti hanno avuto un trattamento di favore da parte del pool dei pubblici ministeri non sono in condizione di assumere un atteggiamento autonomo dalla corporazione giudiziaria neanche per difendere i loro dirigenti di specchiata onesta’.

Così in questo modo il Pd ha perso la Presidenza della Regione Umbria e quella della Calabria accettando e subendo decisioni giudiziarie che poi sono state rovesciate dalla magistratura giudicante.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto Presidente Riformismo e Libertà.