AgenPress. La Banca d’Italia ha disposto la proroga della procedura di Amministrazione straordinaria di Sorgente Sgr Spa (con sede in Roma), in scadenza l’8 gennaio 2021, per un periodo di tre mesi, ai sensi dell’art. 56, comma 3, del Testo Unico della Finanza (TUF) e dell’articolo 70, comma 5, del Testo Unico Bancario (TUB).