AgenPress. Lisa Montgomery, condannata per l’omicidio nel 2004 di una donna alla quale aveva asportato la bimba dal ventre, è stata giustiziata con una iniezione letale.

Nello stato americano dell’Indiana è stata la prima esecuzione di una detenuta in quasi 70 anni. L’ esecuzione era stata sospesa ieri per consentire una perizia psichiatrica, che aveva fatto sperare in uno stop della pena capitale.