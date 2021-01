L’Europa finanzia 7mln euro all’ Italia per la raccolta di plasma iperimmune

AgenPress – Via libera dalla Commissione Europea ad un finanziamento di oltre 7 milioni di euro destinato a supportare i servizi trasfusionali italiani che hanno raccolto, raccolgono o pianificano di raccogliere plasma da convalescente Covid-19. Lo rende noto il Centro nazionale sangue (Cns).

Sono 14 le Regioni e provincie autonome che hanno fatto richiesta. L’approvazione dei progetti permetterà di accedere al 100% dei fondi richiesti, circa 7.100.000 euro, su 36 milioni di euro messi a disposizione dalla Commissione per il totale dei progetti.

“In attesa di evidenze scientifiche certe sull’efficacia del plasma iperimmune contro Covid-19 – sottolinea Vincenzo De Angelis, direttore del Centro Nazionale Sangue – è fondamentale continuare nella ricerca su questa terapia. Il rafforzamento della capacità delle strutture trasfusionali sarà in ogni caso utilissimo anche per aumentare in assoluto la raccolta di plasma, che è l’unica fonte di farmaci spesso salvavita, e avvicinarci ulteriormente all’autosufficienza in questo settore”.