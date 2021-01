Usa. Biden ha giurato. “Vinceremo sul suprematismo bianco e sui terroristi interni”

AgenPress – “Sarò il presidente di tutti gli americani, mi batterò anche per coloro che non mi hanno sostenuto”. Chiedo a tutti gli americani di aiutarmi nell’unire il Paese. Metterò tutta la mia anima per riunire la nazione”.

Lo afferma il presidente Joe Biden dopo aver giurato come 46/mo presidente degli Stati Uniti davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia (127 anni) tenuta dalla moglie Jill. “Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti”, ha detto Biden pronunciando la formula di rito e diventando a 78 anni il presidente Usa più anziano ad entrare in carica, il primo del Delaware e il secondo cattolico dopo John F. Kennedy.

“Lo so – ha detto Biden – parlare di unità può sembrare una folle fantasia in questi giorni. So che le forze che ci dividono sono profonde e reali. E so anche che non sono una novità. Ma l’unità è l’unica strada per andare avanti”.

“Difenderò la costituzione, l’America, lo farò tutto per voi. Insieme possiamo scrivere una storia americana di speranza e di unità”. Nel suo discorso inaugurale Joe Biden non ha mai citato esplicitamente Donald Trump, evocandolo solo indirettamente quando ha parlato dell’ “attacco alla democrazia e alla verità”, della necessità di rifiutare la cultura dei fatti manipolati e anche inventati. Ma anche nell’appassionato invito all’unità del paese.

“Questa è la giornata dell’America, della democrazia, della storia, della speranza. La democrazia ha prevalso. Vinceremo sul suprematismo bianco e sui terroristi interni”.