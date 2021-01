AgenPress. Secondo l’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) la variante inglese del Coronavirus era presente la scorsa settimana in 60 paesi e territori, 10 in più rispetto al 12 gennaio.

La variante sudafricana, che, come quella inglese, è molto più contagiosa del virus originale Sars-Cov-2, si diffonde più lentamente ed è presente in 23 Paesi e territori, 3 in più rispetto al 12 gennaio, fa sapere l’Organizzazione mondiale della Sanità.