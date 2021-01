Hong Kong. La famiglia di Joshua Wong si è rifugiata in Australia

AgenPress – La famiglia dell’attivista di alto profilo pro-democrazia di Hong Kong, Joshua Wong, di 24 anni, che sconta una condanna di 13 mesi e mezzo per aver “organizzato e incitato raduni illegali” durante proteste non autorizzate nel 2019, è fuggita dal territorio e ha raggiunto l’Australia. Wong, che da adolescente nel 2014 ha raggiunto fama internazionale come uno dei leader del ‘Movimento degli ombrelli’, è uno dei 55 attivisti incriminati, che rischiano la pena dell’ergastolo.

Lo riferisce oggi il quotidiano The Australian, citando il quotidiano di Hong Kong Sing Tao Daily, secondo cui si sono traferiti in Australia i genitori di Wong, Roger Wong Wai-ming e Grace Wong e il suo fratello minore. Il giornale riferisce che la famiglia ha venduto il suo appartamento a Hong Kong sotto il prezzo di mercato alla fine del 2020.

Non è chiaro con quale visto la famiglia sia entrata in Australia, ma è noto che il governo di Canberra ha creato lo scorso luglio una nuova categoria di visti per studenti e personale specializzato da Hong Kong, dopo l’introduzione da parte di Pechino della legge di sicurezza nazionale. L’amministrazione del presidente Xi Jinping ha accusato con forza Australia, Gran Bretagna, Usa e Canada di interferenza negli “affari interni della Cina”, per aver denunciato l’erosione dei diritti politici a Hong Kong.