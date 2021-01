Regeni: Carfagna, Ue contribuisca a ricerca verità

AgenPress. “Sono passati cinque anni dal rapimento di Giulio Regeni e i suoi genitori sono ancora costretti a combattere per conoscere la verità. Una battaglia severa e composta, condotta con una dignità ammirevole, che fa di Claudio e Paola Regeni due cittadini esemplari. La giustizia ha il dovere di dare loro le risposte che meritano. Ci sta provando la Procura di Roma, nonostante il comportamento ignobile delle autorità egiziane”.

Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“Troppo debole è stata finora la voce dell’Europa, che su questo caso non può continuare a rinunciare ai propri principi fondanti di libertà, sicurezza e giustizia. Serve un’azione politica comune per indurre il governo egiziano a collaborare nella ricerca della verità. Gli anni che passano non devono far venir meno l’attenzione e l’impegno, lo dobbiamo ai genitori di Giulio e a tutti i cittadini italiani ed europei”, conclude Carfagna.