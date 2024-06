Abodi: carta giovani scaricata da 3,5 milioni di ragazzi, la potenziaremo

AgenPress. “Abbiamo uno strumento che stiamo potenziando, che è la Carta Giovani nazionale. Nell’ultimo anno e mezzo c’è stata un’impennata straordinaria della titolarità di questa carta, con 3.5 milioni di giovani che l’hanno scaricata”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi intervenendo alla XXIII edizione di Salute Direzione Nord, l’evento di Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione, ospitato presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano. L’iniziativa gode del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano.

Abodi ha anche sottolineato il valore comunicativo della Carta, attraverso la quale “diamo informazioni e offriamo opportunità”.

Venerdì, ha ricordato Abodi, nell’ambito “di un progetto finalizzato all’avviamento e all’orientamento delle risorse umane con ulteriore qualificazione, con cui vogliamo poter far fare ai nostri giovani, in generale, 10mila stage all’estero in imprese italiane, aprirà l’hub Novara, a cui seguiranno quelli dell’Aquila, di Brindisi e Palermo“.

Più in generale Abodi ha assicurato che al governo “stiamo cercando di declinare l’articolo 33 della Costituzione partendo dalla scuola. Un mese fa, nel decreto Coesione, grazie anche all’impegno del ministro Valditara, abbiamo trovato 200 milioni per le palestre scolastiche. Abbiamo una montagna da scalare, è vero, ma questi 200 milioni smuovono la classifica. Anche un viaggio lungo ha bisogno di tappe quotidiane”.

Il ministro ha concluso con un pronostico su Italia-Croazia di questa sera, ultima giornata dei gironi degli Europei di calcio: “Giochiamo in parte contro un avversario, e in parte contro un avversario più grande che sono i nostri limiti, ma sono sicuri che riusciremo a batterli. Sono convinto che passeremo questo turno, i ragazzi sono ben allenati”.