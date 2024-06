Francia. Exit poll, Le Pen a 34%, Macron al 20,3% e Gauche al 28,1%. Appello Macron alle forze repubblicane e democratiche

AgenPress – Il partito di estrema destra Raggruppamento Nazionale (RN) di Marine Le Pen ha vinto domenica il primo turno delle elezioni parlamentari francesi , secondo gli exit poll, ma il risultato finale dipenderà dai giorni di contrattazione prima delle elezioni della prossima settimana. spento.

L’RN ha vinto circa il 34% dei voti, come hanno dimostrato gli exit poll di Ipsos, Ifop, OpinionWay ed Elabe.

Ciò era in vantaggio sui rivali di sinistra e di centro, tra cui l’alleanza Together del presidente Emmanuel Macron, il cui blocco è stato visto vincere con il 20,5%-23%. Il Nuovo Fronte Popolare (NFP), una coalizione di sinistra creata in fretta, era previsto che vincesse circa il 29% dei voti.

I sondaggi all’uscita dalle urne erano in linea con i sondaggi d’opinione prima delle elezioni, ma hanno fornito poca chiarezza sulla capacità del partito anti-immigrazione ed euroscettico RN di formare un governo che “coabiti” con il filo-europeo Macron dopo il ballottaggio di domenica prossima. Le possibilità della RN di conquistare il potere la prossima settimana dipenderanno dagli accordi politici stipulati dai suoi rivali nei prossimi giorni. In passato, i partiti di centrodestra e di centrosinistra si sono uniti per mantenere la RN al potere, ma quella dinamica, nota come “fronte repubblicano”, è meno certa che mai.

Se nessun candidato raggiunge il 50% al primo turno, i primi due contendenti si qualificano automaticamente per il secondo turno, così come tutti coloro che hanno il 12,5% degli elettori registrati. Al ballottaggio, chi ottiene più voti si aggiudica la circoscrizione. L’elevata affluenza alle urne di domenica suggerisce che la Francia si sta dirigendo verso un numero record di ballottaggi a tre. Questi generalmente avvantaggiano la RN molto più dei concorsi a doppio senso, dicono gli esperti.

In una dichiarazione scritta alla stampa, Macron ha invitato gli elettori a schierarsi dietro candidati “chiaramente repubblicani e democratici”, che, sulla base delle sue recenti dichiarazioni, escluderebbero i candidati della RN e dell’estrema sinistra France Unbowed (LFI). Il leader della LFI Jean-Luc Melenchon ha detto che l’alleanza NFP, seconda in classifica, ritirerà tutti i suoi candidati arrivati ​​terzi al primo turno.

”Dinanzi al Rassemblement National, è arrivato il momento di un’ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno”, ha detto Macron.

Macron ha anche sottolineato che “l’elevata partecipazione al primo turno di queste elezioni politiche dimostra l’importanza di questo voto per tutti i nostri connazionali e la volontà di chiarire la situazione politica” nel Paese. La loro scelta democratica ci impegna”, sottolinea il presidente, il cui partito si è piazzato terzo, dietro al Rassemblement National di Marine Le Pen e la coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire.

Macron ha chiesto di studiare ogni singolo collegio elettorale della Francia per trovare alleanze “caso per caso”, incluso con candidati della France Insoumise (Lfi), per bloccare l’avanzata del Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen e Jordan Bardella: è quanto riferisce Bfmtv. Una nuova riunione strategica è stata fissata per domani mattina all’Eliseo, nel tentativo di disegnare un nuovo arco repubblicano contro il rullo compressore nazionalista che questa sera ha trionfato nel primo turno delle elezioni.