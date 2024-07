Corte Suprema americana concede immunità parziale a Trump

AgenPress. La Corte Suprema americana ha concesso un’immunità parziale a Donald Trump nel processo per l’assalto a Capitol Hill, ma solo per gli atti ufficiali, ossia le azioni prese nei suoi poteri costituzionali e non per fini privati.Ciò consentirà al processo di proseguire ma con altri rallentamenti perché si dovrà distinguere tra atti ufficiali e atti privati.

La sentenza ha avuto 6 voti a favore dell’ex presidente e 3 contrari.

“Grande vittoria per la nostra costituzione e la democrazia. Orgoglioso di essere americano!”. Così Donald Trump commenta sul suo social media Truth la sentenza della Corte Suprema sull’immunità.